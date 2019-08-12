بعد الفستان الموف المثير للجدل .. شاهد أبرز الإطلالات الجريئة لـ رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف ، الجدل من جديد بعد جلسة التصوير التي خضعت لها في العيد، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستان موف، لمصمم الأزياء سوشي وماكيير علاء التونسي، ونالت العديد من التعليقات السلبية والايجابية على الصورة.



وتعد الفنانة رانيا يوسف، من النجمات التي تتميز باتباعها صيحات الموضة لمواكبة الموسم، سواء إذا كان في الصيف أو الشتاء، حيث تواكب الفنانة رانيا يوسف الموضة، ويظهر ذلك خلال إطلالتها في الآونة الأخيرة من فصل الصيف.



كما تميزت رانيا بأنها من الفنانات التى لا يبدو عليهن علامات تقدم السن بل تزداد جمالًا كلما تقدمت في العمر، وتظهر فى أغلب الأوقات بإطلالات شبابية وعصرية تبرز جمالها، فهى تتمتع بذوق رفيع وتحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة.



أما من الناحية الجمالية، تعتمد رانيا يوسف على تسريحة شعر بسيطة، وتضع بعض لمسات الماكياج الهادئة، وتتزين بأكسسوارات متناسقة مع إطلالتها.



وتعتمد رانيا يوسف دائما على عدم تكرار التصميمات التى ترتديها واختيار الإطلالات الجريئة وغير التقليدية التى تميزها وتمنحها إطلالة لافتة ومميزة فى نفس الوقت.