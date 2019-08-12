بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إن العلاقات بين السعودية والإمارات متينة وصلبة وتستند إلى أسس راسخة.



وأكد بن زايد بعد وصوله إلى السعودية ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أن "الإمارات والسعودية في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة".



وأكد ولي عهد أبوظبي أن تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن، وطالب الفرقاء المتنازعين في اليمن بتغليب لغة العقل والحوار.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استقبلا الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في الديوان الملكي بقصر منى.



وقالت الوكالة إن بن زايد نقل تهاني الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، لخادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك.



وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.



وكان بن زايد قد وصل لتوه إلى جدة في زيارة مفاجئة، عقب تزايد التوترات في المنطقة من جهة، وعدن اليمنية من جهة أخرى.