طريقة عمل عرق اللحمة الباردة.. خطوة بخطوة

عرق اللحمة الباردة من الأكلات التى يصعب على أغلب النساء تحضيرها، لذلك نقدم لكى طريقة تحضير عمل عرق اللحمة الباردة من الشيف نجلاء الشرباشى علي سي بي سي سفرة.



مقادير عرق لحمة باردة:

عرق لحمة مربوط بالخيط

-بصل

- جوانح

- ثوم فصوص

- ملح فلفل أسود بهارات

- سمنة



طريقة تحضير عرق لحمة باردة:

- يشوح العرق في السمنة على النار

- يضاف البصل ويقلب مع العرق

- تغرس سكينة في لحم العرق ويوضع بالفتحات فصوص الثوم ويتبل بالملح والفلفل الأسود

- يوضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج

- يقلب البصل حتى يتكرمل

- يقطع الرول شرائح ويقدم مع خليط البصل