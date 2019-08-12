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فن

أعلى فنانة في الشرق الأوسط.. هنا الزاهد توجه رسالة على انستجرام

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:11 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
محمد بدران
وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة شكر إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بعد أن تخطى عددهم حاجز الـ9 ملايين متابع.

ونشرت هنا الزاهد صورة لها وعلقت قائلة: "9 مليون متابع لا يمكننى ان أشكركم بما يكفى لجعلى واحدة من أعلى الفنانين في الشرق الأوسط الذين لديهم مثل هذا العدد الهائل من المتابعين على حرفيا هذا واحد انستجرام من افضل الاشياء على هذا التشجيع على القيام بشكل أفضل في كل مرة".

وكانت الفنانة هنا الزاهد شاركت في المسلسل الكوميدى "الواد سيد الشحات" في آخر أعمالها الدرامية والذي تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضي.

وتحضر الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمى لحفل الزفاف خلال الأسابيع القادمة كما صرحا من قبل.
أعلى فنانة في الشرق الأوسط.. هنا الزاهد توجه رسالة على انستجرام

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