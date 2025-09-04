قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"

ماجده خير الله
ماجده خير الله
يمنى عبد الظاهر

عبرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن استيائها من لجوء بعض صناع السينما المصرية لاقتباس الأفكار من أعمال سابقة، مؤكدة أن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" المعروض حاليًا، يشبه إلى حد كبير أحداث فيلم “امرأة زوجي” الذي قُدم في السبعينيات.

وقالت خير الله عبر حسابها على "فيسبوك": “اعتادت السينما المصريه أن تقتبس من حين لاخر بعض مواضيعها من افلام اجنبيه شهيره، واحيانا يصل الاقتباس حد النقل، الدقيق، ولكن أن تقبس السينما المصريه، من افلام مصريه أخرى مضي على تاريخ انتاجها اكثر من خمسين عاما، فهذا امر غريب وغير لائق، وطبعا هناك اختلاف بين الاقتباس واعاده الانتاج، ويعرض الان فيلم الهنا اللي انا فيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس عن سيناريو ايمن بهجت قمر واخراج خالد مرعي”.

وتابع: “وتدور أحداثه عن زوجة تعتقد أنها مصابة بمرض خطير سيتسبب بوفاتها السريعة، فتفكر في مصير زوجها وابنتها بعد رحيلها ويهديها تفكيرها لأن تختار صديقتها المقربه لتتزوج من زوجها في حياتها، لتضمن راحة زوجها وابنتها ولكن بعد اتمام الزواج يتبين أن هناك خطا في تشخيص مرض الزوجه، وتبدا الغيرة تدب بين المرأتين”.

وأضافت خير الله: “نفس الأحداث قدمها فيلم امرأة زوجي الذي تم إنتاجه عام ١٩٧٠، وكان مأخوذا عن سيناريو لأبو السعود الإبياري وإخراج محمود ذو الفقار وبطولة نيللي، ونجلاء فتحي وصلاح ذو الفقار !!!”.

وفيلم الهنا اللى انا فيه، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، وعرض في صيف 2025.

الناقدة الفنية ماجدة خير الله الهنا اللي أنا فيه امرأة زوجي واخراج خالد مرعي بهجت قمر

ورق السدر المطحون
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
النقرس
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
