يورجن كلوب يعلن غياب اليسون عن السوبر الأوروبي

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، عن مصير حارسه البرازيلي اليسون بيكر من المباريات المقبلة خاصة عقب تعرضه للاصابة في مباراة نوريتش سيتي باولى جولات الدوري الانجليزي.



وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي بنادي ليفربول إن اليسون تعرض لإصابة قوية في السمانة وهي ما جعلته يغادر ملعب مباراة نوريتش سيتي وسوف تتسب في غيابه عن التدريبات لفترة من الوقت.



وأشار يورجن كلوب إلى أنه لا يتمكن من توقع مدة غياب اليسون بيكر عن الملاعب، ولكنه أكد على أنه سيغيب عن مواجهة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.



وقال المدرب الالماني:" اليسون سيستغرق بضعة أسابيع لتعافيه من الإصابة، علينا أن نرى، رأيت أنه سيغيب لستة أسابيع وما غير ذلك، لكن أليسون لم يتعرض للإصابة كثيرا خلال مسيرته، لذلك سأنتظر مدى تعافيه".



وكان الحارس الدولي اليسون بيكر غادر ملعب المباراة التي فاز فيها الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف على نورويتش سيتي في الدقيقة الثامنة والثلاثين يوم الجمعة الماضي، متأثرًا بإصابة قوية في قدمه أثناء تنفيذه لركلة مرمى.