ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خبير: مصر عرفت النسيج والشعوب الأخرى كانت ترتدي أوراق الشجر.. فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:01 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج المصري بشارع المعز، إن مصر تميزت في صناعة النسيج منذ فترات مبكرة، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي كانت شعوب العالم ترتدي جلود وأوراق الشجر، كانت في مصر صناعة مستقرة للنسيج وورش ومصانع وعمال ومصممون، وكنا من أرقى الشعوب في الدنيا ونصنع الملابس بأشكال مختلفة منذ أقدم العصور".

جاء ذلك بمناسبة المعرض المقام حاليا في المتحف على هامش احتفاله بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وتعرض فيه قطعتان من كسوة الكعبة من مقتنيات المتحف لأول مرة، ويستمر حتى أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور أشرف أبو اليزيد أنه في القرن الرابع قبل الميلاد، أي منذ حوالي 6 آلاف عام، كانت صناعة النسيج مستقرة في مصر بما تتضمنه من ورش وآلات وأنوال وغيرها، وكان الملوك والأمراء لديهم ورش ملابس خاصة بهم في قصورهم، وورش للعامة ومغاسل عامة للملابس يتم فيها العمل بإيصالات للملابس المغسولة كانت تكتب على قطع الفخار، ويقتني المتحف بعضا منها.

وأضاف مدير عام متحف النسيج المصري بشارع المعز، أن مصر حازت شهرة عريضة وتميزا في صناعة النسيج عبر التاريخ، حيث كانت صناعة الكتان في مصر اقتصادا وطنيا بمفهومنا الحالي، وكانت الدولة قديما تحكم صناعة الكتان ويتم التصدير منها وتحقق دخلا عبر ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني وأحمر وأبيض وأخيرًا أسود.. مدير متحف النسيج يكشف أسرار تغير لون كسوة الكعبة

متحف النسيج يستضيف احتفالية يوم الحج الأكبر

متحف النسيج في شارع المعز يحتفل بـ يوم الحج الأكبر.. صور

عرض قطعتين لأول مرة في متحف النسيج بمناسبة يوم الحج الأكبر..صور

رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور

أبو اليزيد: الرسول كان يرتدي نسيج القباطي المصري وتكفن به.. فيديو

ترشيحاتنا

3 ملثمين يحاولون اقتحام مزرعة مواشى بالمطرية ويقتلون مالكها بطلق نارى

ريهام أيمن تبهر جمهورها بظهورها على البحر.. صور

سبب فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

اخبار الرياضة.. صلاح يقود ليفربول فى موقعة تشيلسى.. الاهلى يفسخ عقد نجمه.. وسر فشل مفاوضات الزمالك مع دياز

فيديو جراف | قبل وقوع الكارثة.. تحذيرات من تناول الأطفال لـ العنب

بعد تكرار الهجوم عليها.. إطلالات مثيرة وضعت رانيا يوسف في ورطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف