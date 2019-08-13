خبير: مصر عرفت النسيج والشعوب الأخرى كانت ترتدي أوراق الشجر.. فيديو

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج المصري بشارع المعز، إن مصر تميزت في صناعة النسيج منذ فترات مبكرة، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي كانت شعوب العالم ترتدي جلود وأوراق الشجر، كانت في مصر صناعة مستقرة للنسيج وورش ومصانع وعمال ومصممون، وكنا من أرقى الشعوب في الدنيا ونصنع الملابس بأشكال مختلفة منذ أقدم العصور".



جاء ذلك بمناسبة المعرض المقام حاليا في المتحف على هامش احتفاله بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وتعرض فيه قطعتان من كسوة الكعبة من مقتنيات المتحف لأول مرة، ويستمر حتى أكتوبر المقبل.



وأكد الدكتور أشرف أبو اليزيد أنه في القرن الرابع قبل الميلاد، أي منذ حوالي 6 آلاف عام، كانت صناعة النسيج مستقرة في مصر بما تتضمنه من ورش وآلات وأنوال وغيرها، وكان الملوك والأمراء لديهم ورش ملابس خاصة بهم في قصورهم، وورش للعامة ومغاسل عامة للملابس يتم فيها العمل بإيصالات للملابس المغسولة كانت تكتب على قطع الفخار، ويقتني المتحف بعضا منها.



وأضاف مدير عام متحف النسيج المصري بشارع المعز، أن مصر حازت شهرة عريضة وتميزا في صناعة النسيج عبر التاريخ، حيث كانت صناعة الكتان في مصر اقتصادا وطنيا بمفهومنا الحالي، وكانت الدولة قديما تحكم صناعة الكتان ويتم التصدير منها وتحقق دخلا عبر ذلك.