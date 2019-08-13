أخبار البرلمان.. النواب يطمأن المالك والمستأجر حول قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل التحول للدعم النقدي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 12 أغسطس
بشاير العيد.. انفراجة بقانون الإيجار القديم والتحول للدعم النقدي بـ 200 جنيه للفرد
أطلق البرلمان مجموعة من البشائر للمواطنين تخص كثير من الملفات التي تمس حياتهم بشكل مباشر، منها ما يتعلق بالدعم وأخرى ينتظر أصحابها إصدار تشريعًا بها، مثل قانون الإيجار القديم، وأرسل البرلمان كذلك رسالة طمأنينة للمواطنين عن الأسعار والانفخاض المتوقع لها الفترة المقبلة، ومن ضمنها.. للتفاصيل اضغط هنا
بزيادة 200 جنيه للفرد.. برلماني يزف بشرى بشأن البطاقات التموينية
قال عضو البرلمان،النائب بدير عبد العزيز إن: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز من وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم.. للتفاصيل اضغط هنا
بعد أكبر تراجع للدولار.. برلماني: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أنه إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، إلا أن المواطنين أظهروا تحملًا كبيرًا لها، وسيجنون بكل تأكيد ثمار ذلك، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.. للتفاصيل اضغط هنا
البرلمان يزف بشرى سارة للملاك في قانون الإيجار القديم
وأشار النائب كمال أحمد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يعتبر من القوانين الهامة التى تهم الشارع، والتى من المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد حسم الخلافات حول مشروع القانون.. للتفاصيل اضغط هنا
للهاكر.. 6 أشهر سجن و3 ملايين جنيه غرامة على مخترق مواقع التواصل
يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير له، لإصدار مجموعة من التشريعيات الهامة، منها المكملة للدستور، وأخرى كان لها مجالًا واسعًا للمناقشة، إلا أنها لم تلحق بركب القوانين الصادرة خلال دور الانعقاد الخامس، ويعتبر قانون حماية البيانات الشخصية، من التشريعات الهامة، التي تناقشها لجنة الإتصالات بالبرلمان، وكانت قد توصلت لصيغة لمشروع القانون، لكنه لم يدخل الجلسة العامة ولم يأخذ الموافقة النهائية.. لتفاصيل القانون اضغط هنا
الأزهر سيد قراره.. قانون الأحوال الشخصية فى مهب الريح داخل جدران البرلمان
لا يزال حبيس الأدراج داخل مجلس النواب ينتظر مصيره مع القوانين المؤجل إصدارها ، قبل فض دور الإنعقاد الخامس والأخير،أنه مشروع قانون الأحوال الشخصية والذى يتناول كل المشاكل التى تعانى منها الأسرة المصرية فى مجتمعنا ، إلا أن هذا الإنتظار طال فى زيادة القضايا المتعلقة بالأسرة ، والسؤال الذى يطرح نفسه هل يلحق مشروع قانون الأحوال الشخصية بالقوانين المقرر إصدارها خلال دور الإنعقاد الخامس أم أننا سنعود إلى نقطة الصفر من جديد وننتظر البرلمان المقبل لكى يحدد مصيره .. للتفاصيل اضغط هنا
برلمانى: طلب رسمى لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين
قال النائب عفيفي كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه يعد مشروعى القانون يتمثلان فى: الأول وهو مشروع قانون لتقديم الدعم المادى لمنظومة التعليم ممثلة فى المدرسة والمدرس، على أن يتم توفير هذا الدعم من خارج الموازنة العامة للدولة عن طريق مصادر تمويل اخرى مثل التأمين الصحى.. للتفاصيل اضغط هنا
بشاير العيد.. انفراجة بقانون الإيجار القديم والتحول للدعم النقدي بـ 200 جنيه للفرد
أطلق البرلمان مجموعة من البشائر للمواطنين تخص كثير من الملفات التي تمس حياتهم بشكل مباشر، منها ما يتعلق بالدعم وأخرى ينتظر أصحابها إصدار تشريعًا بها، مثل قانون الإيجار القديم، وأرسل البرلمان كذلك رسالة طمأنينة للمواطنين عن الأسعار والانفخاض المتوقع لها الفترة المقبلة، ومن ضمنها.. للتفاصيل اضغط هنا
بزيادة 200 جنيه للفرد.. برلماني يزف بشرى بشأن البطاقات التموينية
قال عضو البرلمان،النائب بدير عبد العزيز إن: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز من وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم.. للتفاصيل اضغط هنا
بعد أكبر تراجع للدولار.. برلماني: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أنه إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، إلا أن المواطنين أظهروا تحملًا كبيرًا لها، وسيجنون بكل تأكيد ثمار ذلك، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.. للتفاصيل اضغط هنا
البرلمان يزف بشرى سارة للملاك في قانون الإيجار القديم
وأشار النائب كمال أحمد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يعتبر من القوانين الهامة التى تهم الشارع، والتى من المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد حسم الخلافات حول مشروع القانون.. للتفاصيل اضغط هنا
للهاكر.. 6 أشهر سجن و3 ملايين جنيه غرامة على مخترق مواقع التواصل
يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير له، لإصدار مجموعة من التشريعيات الهامة، منها المكملة للدستور، وأخرى كان لها مجالًا واسعًا للمناقشة، إلا أنها لم تلحق بركب القوانين الصادرة خلال دور الانعقاد الخامس، ويعتبر قانون حماية البيانات الشخصية، من التشريعات الهامة، التي تناقشها لجنة الإتصالات بالبرلمان، وكانت قد توصلت لصيغة لمشروع القانون، لكنه لم يدخل الجلسة العامة ولم يأخذ الموافقة النهائية.. لتفاصيل القانون اضغط هنا
الأزهر سيد قراره.. قانون الأحوال الشخصية فى مهب الريح داخل جدران البرلمان
لا يزال حبيس الأدراج داخل مجلس النواب ينتظر مصيره مع القوانين المؤجل إصدارها ، قبل فض دور الإنعقاد الخامس والأخير،أنه مشروع قانون الأحوال الشخصية والذى يتناول كل المشاكل التى تعانى منها الأسرة المصرية فى مجتمعنا ، إلا أن هذا الإنتظار طال فى زيادة القضايا المتعلقة بالأسرة ، والسؤال الذى يطرح نفسه هل يلحق مشروع قانون الأحوال الشخصية بالقوانين المقرر إصدارها خلال دور الإنعقاد الخامس أم أننا سنعود إلى نقطة الصفر من جديد وننتظر البرلمان المقبل لكى يحدد مصيره .. للتفاصيل اضغط هنا
برلمانى: طلب رسمى لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب رسمى خلال مدة لاتزيد على 30 يوما فى دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون الذى سبق وتقدم به بشأن تنظيم عمل المأذونين.. لتفاصيل القانون اضغط هنا
حملة مسعورة.. فرج عامر يدين اقتحام باحة المسجد الأقصى من قبل مستوطنين
أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، قیام جماعات من المستوطنين والمتطرفین الیھود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العید.. للتفاصيل اضغط هنا
غادة عجمي: الثأر لـ شهداء معهد الاورام أثلج صدور المصريين
أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أن تمكن قوات الداخلية من تحديد مرتكبي حادث معهد الأورام، تطور كبير في أداء أجهزة الأمن بما يعكس تمكنها وقدرتها على حماية الدولة.. للتفاصيل اضغط هنا
نائب يتقدم بمشروعى قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان
حملة مسعورة.. فرج عامر يدين اقتحام باحة المسجد الأقصى من قبل مستوطنين
أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، قیام جماعات من المستوطنين والمتطرفین الیھود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العید.. للتفاصيل اضغط هنا
غادة عجمي: الثأر لـ شهداء معهد الاورام أثلج صدور المصريين
أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أن تمكن قوات الداخلية من تحديد مرتكبي حادث معهد الأورام، تطور كبير في أداء أجهزة الأمن بما يعكس تمكنها وقدرتها على حماية الدولة.. للتفاصيل اضغط هنا
نائب يتقدم بمشروعى قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان
قال النائب عفيفي كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه يعد مشروعى القانون يتمثلان فى: الأول وهو مشروع قانون لتقديم الدعم المادى لمنظومة التعليم ممثلة فى المدرسة والمدرس، على أن يتم توفير هذا الدعم من خارج الموازنة العامة للدولة عن طريق مصادر تمويل اخرى مثل التأمين الصحى.. للتفاصيل اضغط هنا