لدينا كوادر والأداء ضعيف.. إعلامى سعودى: نحتاج أمثال محمد صلاح لنتربع على عرش الكرة العربية

أداء لا يتجاوز الـ 40%.. إعلامي سعودي يكشف أسباب تراجع المنتخب السعودي في الدوري وكأس العالم

كرة القدم رسالة يحملها كل لاعب.. محمد صلاح يؤديها على أكمل وجه

نعول على قيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لعودة الكرة السعودية لريادتها

أكد مساعد العقيلي، الإعلامي السعودي، أن اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، يمثل قدوة للرياضة العالمية اتفق عليه العرب والغرب، ومثال مشرف وفخر للعرب ويعكس حقيقة اللاعب المسلم العربي المصري الأصيل.وأوضح مساعد العقيلي، خلال ندوة لـ"صدى البلد"، أن رياضة كرة القدم ليست رياضة فقط بل رسالة يحملها كل لاعب ومحمد صلاح يؤديها على أكمل وجه ويمثل منظومة عمل متكاملة فى لاعب موهوب بالفطرة لا يعود نجاحه فقط لاتحاد الكرة القدم، قائلا: "نحتاج أمثال محمد صلاح لكى تعود كرة القدم العربية لطبيعتها ومكانتها.وأضاف الإعلامى الرياضى السعودى، أن السعودية تمتلك كوادر كروية كثيرة، إلا أن مستوى الأداء شهد تراجعا كبيرا لم تشهده من قبل ظهر جليا فى الموسم الماضى الذي لم يحقق نسبة لا تتجاوز 40% من الدوريات العربية، ما اعتبرته الأوساط الرياضية نقطة سوداء بكل ما تعنيه الكلمة.وتابع مساعد العقيلي: "كنا نأمل تحقيق شيء في مونديال كأس العالم روسيا وظهور لاعب يكون ممثلا للسعودية في الخارج، إلا أن سوء الأداء أبعدنا كثيرا"، معولا على قيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، فى عودة كرة القدم السعودية لأزهى عصورها.