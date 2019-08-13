واتساب يكشف عن ميزاته القادمة.. تعرف عليها

يخطط تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، لإطلاق الكثير من الميزات الجديدة لمنصته لتحسين تجربة المستخدم إلى الأفضل، حيث التزمت الشركة المالكة لتطبيق فيسبوك "Facebook" بتقديم تحديثات جديدة بشكل مستمر وعلى أساس منتظم.



ووفقا لموقع "mybroadband" التقني، فإن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إضافة ميزات جديدة على منصته، وفيما يلى أفضل الميزات القادمة والتى من المقرر أن يتم طرحها في بداية عام 2020.



1. الإعلانات التجارية:

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستبدأ في نشر الإعلانات التجارية على تطبيق المراسلات النصية المملوك لها واتساب "WhatsApp" في بداية عام 2020.



وتخطط الشركة أيضًا لدمج ميزة كتالوج الأعمال، وتتيح تلك الميزة لمستخدمي واتساب "WhatsApp" بتصفح المنتجات دون مغادرة التطبيق.



2. العملة الرقمية:

عملة ليبرا "Libra" الرقمية المشفرة التى أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها في بداية عام 2020، ستتيح لمستخدمي واتساب وفيسبوك ماسنجر إرسال الأموال إلى أي شخص حول العالم من خلال الهاتف الذكي بسهولة وعلى الفور.



3. دعم تعدد منصات التشغيل:

وفقا لموقع "WABetaInfo"، فإن واتساب "WhatsApp"، يعمل على نظام جديد يسمح فى المستقبل للمستخدمين باستخدام حساب واحد للتطبيق على عدة هواتف محمولة في وقت واحد.



4. فيسبوك ورمز QR code:

تعمل شركة "فيسبوك" على ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي واتساب "WhatsApp"، بمشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم من واتساب إلى موقع فيسبوك وإنستجرام كقصص يومية، ولن يتم نشر الحالة تلقائيًا ففي كل مرة ستتطلب الميزة إذنًا لنشر الحالة على المنصة التي يريدها المستخدم.



وأيضًا سيتمكن المستخدمون من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم داخل التطبيق من خلال رمز QR code.



5. ميزة تعديل الوسائط:

ستتيح هذه الميزة للمستخدمين تعديل أو تحرير الوسائط المرسلة أو المستلمة داخل تطبيق واتساب "WhatsApp "، سيحتاج مستخدمو واتساب إلى الضغط على خيار تحرير "edit" عند فتح ملف الوسائط داخل الدردشة والتى ستعيد توجيه المستخدم إلى شاشة تحرير الصور، وبعد تعديلها سوف يتم إنشاء نسخة مكررة للصورة الأصلية.



6. ميزة الأوامر الصوتية:

مؤخرا تم إطلاق ميزة الأوامر الصوتية على هواتف أندرويد، تلك الميزة تسمح للمستخدمين من قراءة رسائل تطبيق واتساب بالإضافة للرد عليها باستخدام الأوامر الصوتية، يتم ذلك عن طريق إصدار أمر صوتى "اقرأ رسائلى" "read my messages" لمساعد جوجل الذكي.