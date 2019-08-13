اصابة 9 أفراد في حوادث متفرقة بمطروح

أصيب 9 أشخاص باصابات متنوعة اثر وقوع 3 حوادث متفرقة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.



واكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح وصول 5 مصابين لمستشفي مطروح العام اثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 30 طريق مطروح اسكندرية وهم سعيد محمد احمد النمر 46 سنة يعاني جرح رضى بفروة الراس طوله حوالى 7سم وجرح قطعى بالذراع الايمن واشتباه مابعد الارتجاج منى محمد حسن 30 سنة كدمة شديدة بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات متفرقة هنا سعيد محمد احمد النمر 9سنوات جرح قطعى بالساق اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج مكه محمود ابراهيم سنتين اشتباه مابعد الارتجاج صفاء محمد حسن 39 سنة اشتباه خلع بالكتف الايمن وسحجات متفرقة.



كما دخل مستشفي العلمين 2 مصابين اثر حادث انقلاب سيارة أمام بوابة( ١ ) مارينا وهم مينا ألبير إسحق ٢٣ سنة القاهرة كدمات و سحجات متفرقة بالجسم اشتباه PC اشتباه كسر بالفقرة السابعة الصدرية نادر كريم فريد ٢٤ سنة القاهرة كدمات و سحجات متفرقة بالجسم.



كما استقبلت مستشفي العلمين ايضا اثر حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية أمام بوابة ٣ مارينا 2 مصابين وهم هشام احمد احمد خليفة ٣٩ سنة المنوفية يعاني جرح ردي متهتك بفروة الرأس،اشتباه نزيف داخلي بالمخ،كدمات و سحجات متفرقة بالجسم ،الحالة العامة سيئة عبد الرؤوف شحاتة عبدالله ٣٥ سنة البحيرة بتر بالكاحل الايسر ، كسر مضاعف بالفخذ الايسر ،كسر بالقدم الأيمن ، اشتباه نزيف داخلي بالمخ، كدمات و سحجات متفرقة بالجسم، الحالة العامة سيئة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.