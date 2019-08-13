مقاتلة حلف الناتو تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي.. والسوخوي تتدخل

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مقاتلة من طراز "إف 18" تابعة لحلف الناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أثناء تحليقها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.



وأضافت الوكالة أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" تدخلتا لإبعاد طائرة "الناتو".



وأوضحت أن طائرة وزير الدفاع الروسي كانت تحلق فوق مياه البلطيق في إطار رحلة، رفقة مقاتلتين من طراز "سو-27" تابعتين لسلاح الجو لأسطول البلطيق من كالينينجراد إلى موسكو.



وقال قائد وحدة الطيران في أسطول البلطيق الروسي إن هناك 9 طائرات تجري عمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية.