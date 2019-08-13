فريق ليفربول يصل تركيا استعدادا لمواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

وصلت بعثة فريق ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا إلى تركيا استعدادا لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام فريق تشيلسي بطل الدوري الأوروبي.



وتقام بطولة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب فودافون ارينا.



ومن المقرر إذاعة مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي على قناة بي إن سبورت 1 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



تضم قائمة ليفربول كلا من لونجمان، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، بروستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، هوفر، كيليهر، أرنولد، إليوت، ويغيب ديان لوفرين للإجهاد.



