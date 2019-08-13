2.5 مليون حاج أدوا المناسك .. الأمير خالد الفيصل يعلن تفاصيل أرقام موسم الحج هذا العام

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن إجمالي عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من مليوني حاج، مشيرا إلى أنه تم نقل 2 مليون و489 ألف حاج من عرفات إلى مزدلفة خلال 6 ساعات .



وقال «الفيصل»، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مني، إن إجمالي القوى العاملة للحج بلغ أكثر من 350 الفا، بالاضافة الي 35 الف متطوع و120 ألف رجل أمن و200 ألف من مختلف القطاعات، و30 ألف ممارس صحي، و26 مليون وجبة وزعتها الجهات الخيرية هذا العام.



وأشار رئيس لجنة الحج المركزية، إلى أن الأعمال الكهربائية بلغت هذا العام 4715 ميجاوات، وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام.



وأوضح أنه تم تقديم خدمة علاجية لأكثر من نصف مليون حاج، ونقل 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الطبية الصحية، وهم بسيارات الإسعاف لإتمام حجهم، مشددا على أننا نثمن جهود المشاركين في الحج وهم وقود نجاحه، وتم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة و2700 عملية مختلفة.