عائلات أسوان يقضون يومهم فى الجزر النيلية للهروب من حرارة الطقس.. و140 حديقة ومتنزه تستقبل المواطنين للاحتفال بـ عيد الأضحى.. صور

140 حديقة ومتنزه تستقبل مواطنى أسوان خلال احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك

إقبال متوسط فى الفترة الصباحية على الحدائق والمتنزهات لإرتفاع درجات الحرارة

حدائق فريال والنباتات أبرز مزارات المواطنين فى الاحتفال بالعيد

الأسر والعائلات الأسوانية يتوجهوا إلى الجزر النيلية والمصايف البسيطة











كما أن هناك إقبالا أيضًا على متحف النوبة، وكذلك معابد فيله وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو ، بجانب المسلة الناقصة ، بالإضافة إلى رمز الصداقة والسد العالى ليسعد الجميع بالأجواء الإحتفالية لعيد الأضحى المبارك.

خرج أهالى ومواطنو محافظة أسوان للاحتفال فى ثالث أيام عيد الأضحى فى المتنزهات والحدائق العامة، خاصة فى ظل تواجد نحو 140 حديقة ومسطحات خضراء بمختلف مدن ومراكز المحافظة.وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " الضوء فى السطور التالية على الأجواء الاحتفالية للمواطنين والتى نجدها أقل فى الفترة الصباحية نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة والتى تصل اليوم الثلاثاء إلى 43 درجة وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بينما يزداد توافد المواطنين بالمتنزهات والحدائق والمواقع الترفيهية المختلفة كملاهى بكار وسينما الصداقة وغيرها فى الفترة المسائية مع الإنخفاض التدريجى فى حرارة الطقس.ولهذا فنجد أن غالبية المواطنين والأسر الأسوانية التى تتجه للإحتفال بقضاء أوقات سعيدة بعيد الأضحى يتوجهون فى الفترة الصباحية إلى الجزر والشواطئ النيلية الشهيرة هربًا من إرتفاع حرارة الجو حيث تقوم الأسر والعائلات وأيضًا الشباب بتنظيم رحلاتها عبر المراكب الشراعية واللنشات النهرية للوصول إلى الجزر النيلية حيث حازت جزر سالوجا وغزال وبربر وجزيرة التمساح وفوكس على نصيب الأسد من حيث نسب التوافد والإقبال ، بجانب توافد الأسر على مصيف جبل شيشة ، ويقضى المترددين عليها معظم الأوقات فى السباحة داخل مياه نهر النيل.كما يستمر توافد المواطنين على عدد من الحدائق العامة والمتنزهات والتى يعتبر من أبرزها حديقة فريال التاريخية والتي تتصدر المشهد ونسب الإشغال، ويرجع سر إقبال المواطنين على حديقة فريال نظرًا لموقعها المتميز على النيل، وتعد ملاصقة للفندق التاريخي “أولد كتراكت”، وتعد الحديقة أيضًا معلمًا تاريخيًا لأسوان حيث يعود تاريخها لفترة حكم الملك فاروق والذي كان يتردد للإقامة في أسوان بالقصر الملكي له “فندق أولد كتراكت حاليًا” ثم أمر ببناء حديقة لابنته الأميرة فريال وإهدائها لها في إحدى المناسبات.كما يتوافد المواطنون على حديقة “جزيرة النباتات” أو الحديقة النباتية والتى تقع على صفحة نهر النيل وسط الطبيعة الخلابة والجزر النيلية والمحميات والشلالات المائية حيث تتميز الحديقة باحتوائها على أندر النباتات والأشجار الاستوائية على مستوى العالم، وتضم 740 نوعا نباتيا متنوعا حيث يمكن الذهاب إليها باستخدام مركب نيلي من المرسى الخاص بالحديقة النباتية بكورنيش مدينة أسوان.وفي سياق متصل يتوافد المواطنون والأسر على المزارات السياحية والمناطق الأثرية ومن أهمها متحف النيل الوثائقى الذى يخطف أنظار المعيدين فى أسوان، باعتباره تحفة معمارية جديدة أضافتها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع السياحية بعاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة الإفريقية.ويضم المتحف قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية ، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، ويتكون المتحف من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التي تحكي تاريخ النيل والمشروعات المصرية التي أقيمت عليه ، ويحتوى المتحف على عدد من المقتنيات الأثرية تشمل 250 قطعة أثرية، تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط .