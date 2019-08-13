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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بالأحياء.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:50 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ظهر اليوم، حالة النظافة والإشغالات بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وذلك للتأكد من الأعمال التي تنفذها هيئة النظافة لرفع المخلفات ونواتج الذبح من الشوارع والتي بدأت من اول ايام عيد الاضحى ومستمرة لحين الانتهاء من رفع كل المخلفات.

وأثناء الجولة، ضبط المحافظ أعمال حرق لمخلفات قمامة أسفل الطريق الدائري في الحرانية، ووجه هيئة النظافة وأجهزة المتابعة بسرعة إخماد الحريق حفاظا علي البيئة، موجها بعدم السماح مجددا بحرق المخلفات لما له من اضرار بيئية وصحية علي المواطنين.

كما وجه راشد خلال الجولة، رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف المجهودات ومتابعة أعمال رفع المخلفات من الشوارع وضبط أي أعمال ذبح خارج المجازر الحكومية.

وحرص المحافظ خلال الجولة في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك علي مشاركة المواطنين احتفالاتهم، حيث تفقد عددا من المتنزهات والحدائق للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها برفع كفاءة المسطحات الخضراء أولا بأول.

كما تفقد المحافظ المنطقة الأثرية بالأهرامات وحرص علي الاندماج وسط المواطنين والاستماع الي مشكلاتهم، مشددا عليهم بضرورة الوقوف إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدم الذبح خارج المجازر الحكومية حفاظا علي المظهر العام للشوارع.

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