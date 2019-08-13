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رياضة

فقرة خاصة للتسديد على المرمى في مران الأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:55 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة للتسديد على المرمى، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص لاسارتي على تخصيص تلك الفقرة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة فريق «اطلع بره».

يذكر أن الأهلي فاز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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