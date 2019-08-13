ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنسانية محمد صلاح ورفاقه .. فخر العرب يلبي رغبة طفل مبتور القدمين باللعب معه

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:08 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
نشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي عبر انستجرام فيديو للفريق أثناء أداء التمارين.

وظهر محمد صلاح نجم الفريق وهو يلعب مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين.

ولاقى الفيديو ردودا واسعة من متابعي الصفحة عبر انستجرام.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

موعد مباريات ليفربول محمد صلاح في شهر أغسطس .. تعرف عليها

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول خلال أغسطس

شاهد.. احتفال محمد صلاح بهدفه في شباك نوريتش سيتى

Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

ليفربول وتشيلسى.. السوبر الاوروبي يتصدر تويتر ومغردون: غدا في رصيدك يا ابن مصر

ترشيحاتنا

بوينج تحتفل بتسليم مصر للطيران آخر طائرة من صفقة دريملاينر.. شاهد

قمر لبنان.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بـ البكيني

طالب بمنعها من دخول مصر.. برلماني يكشف سبب كره الكويتية صفاء الهاشم لـ المصريين

ضبطها في أحضان شاب على السرير..ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة

غسيل أموال.. السعوية تحذر المسافرين من حيازة هذا المبلغ.. تفاصيل

مفاجأة سعيدة.. فرابارت أول امرأة تدير السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة