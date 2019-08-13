إنسانية محمد صلاح ورفاقه .. فخر العرب يلبي رغبة طفل مبتور القدمين باللعب معه

نشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الإنجليزي عبر انستجرام فيديو للفريق أثناء أداء التمارين.وظهر محمد صلاح نجم الفريق وهو يلعب مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين.ولاقى الفيديو ردودا واسعة من متابعي الصفحة عبر انستجرام.ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.