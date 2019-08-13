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حوادث

مصرع طفل غرقا فى مياه ترعة السلام بالمطرية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:46 م
غريق
غريق
همت الحسينى
لقى طفل مصرعه غرقا فى مياه ترعة السلام بقرية العصافره التابعه لمركز المطريه بمحافظة الدقهلية وتمكنت قوات الانقاذ النهرى بمساعدة الاهالى من انتشال جثمانه.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من عدد من الأهالى بعثورهم على جثة طفل طافيه على مياه ترعة السلام.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمام وبالفحص تبين أنه لطفل يدعى محمد ربيع فرج من قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية.

وتم نقل الجثمان الى مستشفى المطرية المركزى عل ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة .

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