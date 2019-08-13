الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا رغم الخسارة من الاهلى .. فيديو

نجح نادي الهلال في حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة من الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من البطولة الآسيوية.



سجل عبدالفتاح توفيق عسيري هدف المباراة الوحيد لـ الأهلي في شباك الهلال، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء باغتت الحارس عبد الله معيوف.



وفي الشوط الثاني سيطر الهلال على الكرة، وكاد يسجل التعادل، عن طريق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والتي اصطدمت كرته في القائم، في الدقيقة 86.



ونجح الهلال في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة الذهاب، التي أقيمت خارج ملعبه أمام أهلي جدة، مساء الإثنين الماضي.



يذكر أن الهلال، سيواجه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فريق الاتحاد، في كلاسيكو المملكة.