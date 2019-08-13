صدمة في ليفربول قبل ساعات من مواجهة تشيلسي

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أزمة تلقاها في تدريبات الريدز الأخيرة قبل ساعات قليلة من مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها على ملعب "فودافون أرينا" بتركيا.



وأكدت صحيفة "الميرور الإنجليزية، أن الغيني نابي كيتا لاعب خط وسط ليفربول لم يتمكن من إكمال المران النهائي حيث شعر ببعض المشاكل العضلية التي منعته من إكمال المران ليخرج من الملعب مع الأخصائي الطبي لفريق ليفربول.



وكان نابي كيتا عاد من الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة مع منتخب بلاده غينيا في بطولة كأس أمم أفريقيا.



ويدخل ليفربول المباراة بهدف الحصول على لقب أوروبي جديد بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام في نهاية الموسم الماضي.