اخبار النادي الاهلى اليوم الثلاثاء 13-8-2019.. قنبلة موقوتة داخل النادي.. والسبب لاسارتي

نشر "صدى البلد" اليوم ، الثلاثاء ، 13 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بالنادي الأهلي أبرزها :
رامي ربيعة يكتفي بالجري حول الملعب في مران الأهلي
اكتفي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق المقام على ملعب التتش.
تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، تدريبات استشفائية على هامش مران، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش.
فقرة خاصة للتسديد على المرمى في مران الأهلي
خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة للتسديد على المرمى، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
شاهد.. ماذا قال الأهلي لـ إسلام محارب قبل رحيله للجونة
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.
تدريبات تأهيلية لـ علي معلول في الأهلي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب الظهير الأيسر علي معلول، حيث اكتفي بأداء بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم.
استعدادا لـ مواجهة بيراميدز النارية.. وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي
انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بيراميدز القادمة.
مستشفى الأهلي.. سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في النادي
واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما مساء اليوم، الثلاثاء.
الأهلى يرد على شائعات إجبار إيهاب أمين على اللعب لـ القلعة الحمراء.. مستندات
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي سلكت كل الطرق القانونية للحصول علي خدمات لاعب سلة سبورتنج إيهاب أمين بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الأهلي يرفض رحيل عمار حمدي
كشفت مصادر خاصة بالأهلي أنه ليس هناك أدي أزمة في بقاء عمار حمدي، لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول.
الاهلى يوافق على فسخ تعاقد حمودى بالتراضى
اتفق أحمد حمودى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع مسئولي النادي، على فسخ التعاقد بالتراضي، ورحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
سموحة يضم يوسف علاء لاعب الاهلى
أعلن نادي سموحة التعاقد مع يوسف علاء، صانع ألعاب فريق الأهلي مواليد ١٩٩٧، في صفقة انتقال حر، بعد الاستغناء عنه.
رغم وفاة والده.. صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلي
ينتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اليوم الثلاثاء، في تدريبات الفريق الجماعية،استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز في الكأس
يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
قنبلة موقوتة داخل النادي الاهلي .. لاسارتي بين مطرقة دعم الخطيب وسندان الغضب الجماهيري
بات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمثابة القنبلة الموقوتة داخل القلعة الحمراء في ظل وقوعه بين شقي الرحى وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة بيراميدز المصيرية في دور الــ16 لمسابقة كأس مصر المقرر لها السبت المقبل والتي لن يقبل الجمهور فيها سوى بالفوز.
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
رامي ربيعة يكتفي بالجري حول الملعب في مران الأهلي
اكتفي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق المقام على ملعب التتش.
تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، تدريبات استشفائية على هامش مران، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش.
فقرة خاصة للتسديد على المرمى في مران الأهلي
خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة للتسديد على المرمى، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
شاهد.. ماذا قال الأهلي لـ إسلام محارب قبل رحيله للجونة
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.
تدريبات تأهيلية لـ علي معلول في الأهلي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب الظهير الأيسر علي معلول، حيث اكتفي بأداء بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم.
استعدادا لـ مواجهة بيراميدز النارية.. وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي
انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بيراميدز القادمة.
مستشفى الأهلي.. سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في النادي
واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما مساء اليوم، الثلاثاء.
الأهلى يرد على شائعات إجبار إيهاب أمين على اللعب لـ القلعة الحمراء.. مستندات
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي سلكت كل الطرق القانونية للحصول علي خدمات لاعب سلة سبورتنج إيهاب أمين بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الأهلي يرفض رحيل عمار حمدي
كشفت مصادر خاصة بالأهلي أنه ليس هناك أدي أزمة في بقاء عمار حمدي، لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول.
الاهلى يوافق على فسخ تعاقد حمودى بالتراضى
اتفق أحمد حمودى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع مسئولي النادي، على فسخ التعاقد بالتراضي، ورحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
سموحة يضم يوسف علاء لاعب الاهلى
أعلن نادي سموحة التعاقد مع يوسف علاء، صانع ألعاب فريق الأهلي مواليد ١٩٩٧، في صفقة انتقال حر، بعد الاستغناء عنه.
رغم وفاة والده.. صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلي
ينتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اليوم الثلاثاء، في تدريبات الفريق الجماعية،استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز في الكأس
يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
قنبلة موقوتة داخل النادي الاهلي .. لاسارتي بين مطرقة دعم الخطيب وسندان الغضب الجماهيري
بات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمثابة القنبلة الموقوتة داخل القلعة الحمراء في ظل وقوعه بين شقي الرحى وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة بيراميدز المصيرية في دور الــ16 لمسابقة كأس مصر المقرر لها السبت المقبل والتي لن يقبل الجمهور فيها سوى بالفوز.
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.