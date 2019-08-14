تراجع أرباح أكبر شركة سياحة في العالم بسبب طائرات بوينج

أعلنت شركة توى، أكبر شركة سياحة في العالم، تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2019، وأرجعت ذلك إلى حد كبير إلى قرار منع تحليق الطائرات من طراز بوينج 373 ماكس.





وكشفت الشركة عن تراجع أرباحها في الفترة من أول أبريل حتى نهاية يونيو بنسبة 85 في المئة لتصل إلى 22 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





يشار إلى أن الشركة لديها 15 طائرة من طراز 737 ماكس ضمن أسطولها، وكان من المقرر أن تتلقى ثمان طائرات أخرى هذا الصيف. وبعد سلسلة من الحوادث التي كانت الطائرة طرفا فيها ، اضطرت شركة توي لاستثمار مبالغ كبيرة من أجل استبدال الطائرات.





وأوضحت الشركة أنه بجانب المشاكل الناجمة عن منع تحليق الطائرة بوينج 373 ماكس ، بعد عدد من الحوادث التي تعرضت لها، واجهت الشركة تراجعا في الحجوزات من جانب العملاء في فترة العطلات الصيفية.



