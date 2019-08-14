حدث ليلاً.. النيابة تصرح بدفن جثة مأمور قسم الشروق.. وسيرين عبد النور تبهر متابعيها بـ اطلالة جريئة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مجموعة من الأحداث والأخبار المحلية والعالمية ونرصدها في التقرير التالي.





طلبت نجمة مسلسل صراع العروش Game of Thrones مساعدة الجمهور بعد أن قامت سلطات رعاية الطفل الإسرائيلية بإبعاد ابنتها البالغة من العمر 8 أشهر عنها.





قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.





تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من كواليس حفلها الأخير، التي أحيته في السويد، ليلة السبت 10 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.





كشفت هيئة حماية الغابات، وهي وكالة حكومية مكلفة بإدارة الغابات، إنه تم إخماد أكثر من 50 حريقا في غابات روسيا، أمس.





رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية.





صرحت نيابة الشروق وبدر، بإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، بدفن جثة العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم شرطة الشروق، الذي لقي مصرعه عن طريق الخطأ، ليلقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.



