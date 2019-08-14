موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي بالسوبر الاوروبي والقنوات الناقلة

يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه فريق تشيلسي، اليوم الأربعاء، بالمباراة المقرر لها أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد فودافون ارينا في تركيا وذلك للمنافسة على كأس السوبر الأوروبي.



ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، إلى افتتاح الموسم الجديد بلقب السوبر الأوروبي والفوز على غريمه تشيلسي في معركة اليوم، بينما على الجانب الآخر يحاول فريق تشيلسي تعويض موسمه الماضي، وتحقيق لقب قاري في افتتاحية الموسم الجديد.



وتنطلق المواجهة بين ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة (10 مساء بتوقيت السعودية)، و(9 مساء بتوقيت القاهرة)، و(6 مساء بتوقيت جرينيتش).



وتذاع مباراة ليفربول وتشيلسي على شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة 1HD.



ويدخل فريق ليفربول المباراة منتشيًا بفوز في اولى جولات الدوري الانجليزي على منافسه نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، كان لمحمد صلاح نصيب بهدف وصناعة آخر، بينما يأتي فريق تشيلسي من خسارة قوية على يد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد.



ويفقد ليفربول جهود حارسه البرازيلي اليسون بيكر، وذلك بعدما تعرض للاصابة في مواجهة نوريتش سيتي السابقة، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودته للملاعب.