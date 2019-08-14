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رياضة

ناشئو اليد يواجهون سلوفينيا في دور الـ16 كأس العالم بمقدونيا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
نور عادل
يواجه منتخب ناشئي كرة اليد نظيره منتخب سلوفينيا اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا في اطار دور الـ16 بكأس العالم في مقدونيا.

ويلعب منتخب الفراعنة الصغار أمام سلوفينيا في دور الـ 16 من البطولة العالمية وإذا نجح منتخبنا الوطني في اجتيازه يواجه الفائز من مباراة ايسلندا واليابان في دور الـ8.

علي جانب آخر يلعب الفائز من منتخبي فرنسا والنرويج في دور الـ 16 الفائز من البرتغال ومقدونيا والمتأهل الي دور ربع النهائي يواجه منتخب مصر .

ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.

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