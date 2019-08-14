شاهد.. نقل 80 طن مخلفات من شوارع المحمودية لمصنع التدوير في حوش عيسى

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف واستمرار حملات النظافة فى إجازة عيد الأضحى المبارك وعمل نوبتجيات ليلية ونهارية لعمال النظافة لاستكمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع ومخلفات الذبح بالطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من بعض مقالب القمامة.



وفي إطار ذلك شنت للوحدات المحلية بمراكز الدلنجات ورشيد وايتاى البارود وابو حمص، حملات نظافة لنقل القمامة المتراكمة بالمقالب الوسيطة بجميع المراكز إلي مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة وعلى الصحة العامة المواطنين.



وأسفرت الحملات -بحسب بيان الأربعاء- عن رفع نقاط تجمع القمامة بمراكز الدلنجات ورشيد وإيتاى البارود وأبوحمص حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة المتراكمة من الشوارع الرئيسية والفرعية .



وفي المحمودية تم رفع المخلفات ومسح للشوارع بمركز المحمودية بمناطق ( المنشية أ ، المبرة ، الرشيدية ، البوسطة ، الشرم ، المعهد الدينى ، المبرة ) وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية من نقل كمية 80 طن قمامة من المقلب الوسيط بالرحمانية إلى مصنع التدوير بحوش عيسي اليوم.



وقامت هندسة شبرا قبلى (2 ) بمركز ومدينة دمنهور بعمل حملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات بتجمع الساحه - مساكن التدريب المهنى - مساكن خلف الزخرفية - الروضه - مساكن الزخرفية - وجزء من التعاقدات - ورفع مخلفات الزجاجات المعدومة بالبندر وصناديق الجهات الأمنية وتفريغ جميع صناديق القمامة بالهندسة كما قامت هندسة شبرا قبلى 1 برفع القمامة والمخلفات بالوردية الثانية بمنطقة أرض دعبيس - أبو كبشة .



فيما شهد شرق وغرب مدينة إيتاى البارود عدة حملات نظافة حيث تم رفع أكياس القمامة من الطرق الرئيسية وتفريغ الصناديق ورفع أكياس القمامة من المنازل بقري الضهرية والخوالد وقرية معنيا وقرية صفط الحرية وصفط وأرمانيا ونكلا العنب وقرية النبيرة وشيشت الأنعام.