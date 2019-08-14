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رياضة

مرتضى منصور: دياز طلب تدريب الزمالك..وهذا ما أفسد المفاوضات

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:10 م
رامون دياز
رامون دياز
ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على النادي لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المدرب على حصوله على 2 مليون دولار راتبا سنويا وشهر قيمة الشرط الجزائي وعدد المساعدين، إلا أن المدير الفني تلقى اتصالات من قبل أحد المحاربين للزمالك لتحذيره من التعامل مع الزمالك بداعي أن النادي لا يسدد مستحقات المدربين.

وأضاف رئيس النادي أن الزمالك وضع مستحقات فيريرا في حسابه بالبنك في حين أن السويسري جروس المدير الفني السابق لم يحضر للنادي للحصول على مستحقاته.

ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.

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