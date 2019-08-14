هروب أم حقيقة.. أبرز تصريحات رئيس نادي الزمالك عن المدرب الجديد وأسباب ضياع الدوري

" تم الاختيار وسنعلن قريبا "، بهذه الكلمات بدأ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك حديثه عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة ، خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر النادي .
"موقع صدى البلد" ، يرصد أبرز تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، والتي كشف فيها موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد وأسباب ضياع الدوري موسم "2018-2019".
1-من بينهم جروس وجنش.. مرتضى منصور يعلن أسباب خسارة الزمالك للدوري
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق خسر الدوري في الموسم الماضي لعدة أسباب، أولها جروس المدير الفني السابق، والتحكيم، وقرارات لجنة الحكام، إضافة إلى لجنة المسابقات التي قامت بترتيب المباريات السهلة لـ الأهلي، على حد قوله.
2-مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم اختيار المدير الفني الجديد للفريق، بعد المفاضلة بين مدربين اثنين فقط وفقا للسير الذاتية لهما.
3-مرتضى منصور يكشف سبب تعثر دياز لتولي تدريب الزمالك بعد إبداء الموافقة .
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على النادي لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
4-مرتضى منصور: دعوت رموز الزمالك لاختيار المدير الفني الجديد.. ولا أخشى المسئولية
كشف مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، عن توجيه الدعوة لنجوم الكرة القدامى من أجل الحضور لمناقشة ملف المدير الفني للفريق، وشدد على أن هناك عددا من الرموز لم يحضر بالرغم من أنه رئيس النادي الوحيد الذي كرم الرموز.
5- بسبب قناة الأهلي.. مرتضى منصور يهاجم سمير عثمان
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادات حادة لسمير عثمان رئيس لجنة التحكيم موضحا أنه يعمل في قناة الأهلي بأجر وعليه ألا ينسى هذا الأمر.
6- مرتضى منصور: حضور الألتراس مباريات الزمالك ممنوع.. وفيريرا اعتذر لظروف خاصة.
كشف رئيس نادي الزمالك عن تلقي النادي خطابا بتأجيل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري لتقام فى برج العرب يوم 25 من الشهر الجاري.
7-مرتضى منصور: أنهينا الاتفاق مع مدرب الزمالك الجديد وسنعلن عنه في الوقت المناسب
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي أتم الاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من يوم الأحد المقبل، كما أن إدارة النادي استقرت على أسماء الجهاز المعاون ولكنه لن يعلن عنه قبل وصوله إلى مصر.
8-من بينهم جروس وجنش.. مرتضى منصور يعلن أسباب خسارة الزمالك للدوري
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق خسر الدوري في الموسم الماضي لعدة أسباب، أولها جروس المدير الفني السابق، والتحكيم، وقرارات لجنة الحكام، إضافة إلى لجنة المسابقات التي قامت بترتيب المباريات السهلة لـ الأهلي، على حد قوله.
9-اعتذر للاسكندرانية.. مرتضى منصور يكشف موعد بيع تذاكر مباراة بطل الصومال فى ابطال افريقيا
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم بيع تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، في مقر النادي وسيستمر بيعها حتى الغد.
10-انتخابات تكميلية.. مرتضى منصور يفتح باب الترشح على 4 مناصب بمجلس الزمالك
أعلن مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، أنه تقرر إقامة انتخابات أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من غدٍ الخميس.
11-أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد تأجيل مباراة العودة مع بطل الصومال.. اعرف السبب
كشف رئيس نادي الزمالك عن تلقي النادي خطابا بتأجيل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري لتقام فى برج العرب يوم 25 من الشهر الجاري.
"موقع صدى البلد" ، يرصد أبرز تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، والتي كشف فيها موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد وأسباب ضياع الدوري موسم "2018-2019".
1-من بينهم جروس وجنش.. مرتضى منصور يعلن أسباب خسارة الزمالك للدوري
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق خسر الدوري في الموسم الماضي لعدة أسباب، أولها جروس المدير الفني السابق، والتحكيم، وقرارات لجنة الحكام، إضافة إلى لجنة المسابقات التي قامت بترتيب المباريات السهلة لـ الأهلي، على حد قوله.
2-مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم اختيار المدير الفني الجديد للفريق، بعد المفاضلة بين مدربين اثنين فقط وفقا للسير الذاتية لهما.
3-مرتضى منصور يكشف سبب تعثر دياز لتولي تدريب الزمالك بعد إبداء الموافقة .
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على النادي لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
4-مرتضى منصور: دعوت رموز الزمالك لاختيار المدير الفني الجديد.. ولا أخشى المسئولية
كشف مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، عن توجيه الدعوة لنجوم الكرة القدامى من أجل الحضور لمناقشة ملف المدير الفني للفريق، وشدد على أن هناك عددا من الرموز لم يحضر بالرغم من أنه رئيس النادي الوحيد الذي كرم الرموز.
5- بسبب قناة الأهلي.. مرتضى منصور يهاجم سمير عثمان
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقادات حادة لسمير عثمان رئيس لجنة التحكيم موضحا أنه يعمل في قناة الأهلي بأجر وعليه ألا ينسى هذا الأمر.
6- مرتضى منصور: حضور الألتراس مباريات الزمالك ممنوع.. وفيريرا اعتذر لظروف خاصة.
كشف رئيس نادي الزمالك عن تلقي النادي خطابا بتأجيل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري لتقام فى برج العرب يوم 25 من الشهر الجاري.
7-مرتضى منصور: أنهينا الاتفاق مع مدرب الزمالك الجديد وسنعلن عنه في الوقت المناسب
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي أتم الاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من يوم الأحد المقبل، كما أن إدارة النادي استقرت على أسماء الجهاز المعاون ولكنه لن يعلن عنه قبل وصوله إلى مصر.
8-من بينهم جروس وجنش.. مرتضى منصور يعلن أسباب خسارة الزمالك للدوري
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق خسر الدوري في الموسم الماضي لعدة أسباب، أولها جروس المدير الفني السابق، والتحكيم، وقرارات لجنة الحكام، إضافة إلى لجنة المسابقات التي قامت بترتيب المباريات السهلة لـ الأهلي، على حد قوله.
9-اعتذر للاسكندرانية.. مرتضى منصور يكشف موعد بيع تذاكر مباراة بطل الصومال فى ابطال افريقيا
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم بيع تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، في مقر النادي وسيستمر بيعها حتى الغد.
10-انتخابات تكميلية.. مرتضى منصور يفتح باب الترشح على 4 مناصب بمجلس الزمالك
أعلن مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، أنه تقرر إقامة انتخابات أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من غدٍ الخميس.
11-أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد تأجيل مباراة العودة مع بطل الصومال.. اعرف السبب
كشف رئيس نادي الزمالك عن تلقي النادي خطابا بتأجيل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري لتقام فى برج العرب يوم 25 من الشهر الجاري.