أحمد عدوية يكشف سر أغنية سلامتها أم حسن..فيديو

كشف المطرب الشعبي، أحمد عدوية سر أغنية سلامتها ام حسن، التي غناها منذ سنوات طويلة.



وأضاف عدوية، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» أن ام حسن هى والدته الله يرحمها، وأوضح أن أسم والدته الحقيقية كان " ورد شام ".



وأشار أحمد عدوية إلى أنه قام بتسمية نجلته ورد على اسم والدته .



وغني عدوية أغنية سلامتها ام حسن، ووجه بعض الكلمات لـ الفنانة إسعاد يونس منها" أنتى مدلعه أوي يا إسعاد " .