ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عدوية يكشف سر أغنية سلامتها أم حسن..فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:03 م
المطرب الشعبي، أحمد
المطرب الشعبي، أحمد عدوية
البهى عمرو
كشف المطرب الشعبي، أحمد عدوية سر أغنية سلامتها ام حسن، التي غناها منذ سنوات طويلة.

وأضاف عدوية، خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «دي إم سي» أن ام حسن هى والدته الله يرحمها، وأوضح أن أسم والدته الحقيقية كان " ورد شام ".

وأشار أحمد عدوية إلى أنه قام بتسمية نجلته ورد على اسم والدته .

وغني عدوية أغنية سلامتها ام حسن، ووجه بعض الكلمات لـ الفنانة إسعاد يونس منها" أنتى مدلعه أوي يا إسعاد " .

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ارتفع قرشين.. سعر الدولار والعملات الأجنبية الأربعاء 14 - 8 - 2019

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

بعد اقترابه من الزمالك.. 7 معلومات عن ميتشو صانع ثورة أوغندا

خيال مآتة .. أيمن بهجت قمر يدافع عن أحمد حلمي.. تفاصيل

من بينهم جروس وجنش.. مرتضى منصور يعلن أسباب خسارة الزمالك للدوري

فى ذكرى رحيله.. سبب انهيار طلعت زين قبل وفاته.. تفاصيل حياته| نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو