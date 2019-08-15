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هام لأعضاء جروبات فيسبوك.. تغيير جديد يضمن خصوصية المجموعة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:01 ص
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عزة عاطف
نظرًا لأن تعديل «الجروبات» أو المجموعات يأتي في مقدمة عمليات إعادة تطوير الموقع، قرر فيسبوك أن المسميات التي يستخدمونها لوصف الجروبات "عامة"، "مغلقة" و"سرية" ليست واضحة تمامًا كما يجب أن تكون، لذلك فإن الشركة تسعى إلى تغييرها، حيث سيتم تصنيفها الآن إما "عام" أو إما "خاص". 

وهذا يعني أن المجموعات "المغلقة" أو "السرية" سابقًا ستضطر إلى التبديل لـ "خاص" أي أن أعضاء المجموعة فقط يمكنهم رؤية الموجودين بها أو ما يتم نشره، والفرق هنا هو إمكانية ظهورها ورؤيتها في البحث أو لا، فبالنسبة إلى المجموعات التي كانت "مغلقة" سابقًا فإن الانتقال إلى التصنيف سيتركها "مرئية" بينما تبقى المجموعات المصنفة "سرية" مخفية. 

وتعد هذه واحدة من الإجراءات المتعلقة بالخصوصية التي تتخذها فيسبوك وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني، حيث كان الهدف من التسميات السابقة هو جعل إعدادات الخصوصية أسهل في الفهم بكلمة واحدة.

جدير بالذكر أن فكرة رؤية مجموعة مغلقة في البحث قد أثار ارتباكا شديدا داخل برمجيات فيسبوك، لكن كلمة "خاص" تختلف اختلافًا شديدًا حيث يتعامل معها الموقع بدرجة كبيرة من الخصوصية والدقة.
هام لأعضاء جروبات فيسبوك.. تغيير جديد يضمن خصوصية المجموعة

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