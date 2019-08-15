المناطق الأكثر ازدحاما بمطاعم الوجبات السريعة تعرضك لهذا المرض الخطير

كشفت دراسة أجريت مؤخرا في أستراليا، عن أن المناطق التي تتواجد بها الكثير من مطاعم الوجبات السريعة، لدى سكانها معدلات أعلى في الإصابة بالنوبات القلبية.





ووجد الباحثون في أستراليا أنه كلما زاد عدد سلاسل مطاعم الوجبات الجاهزة والسريعة في المنطقة، زاد عدد المصابين بالنوبات القلبية.





واستخدم العلماء بيانات من 3070 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفيات في نيو ساوث ويلز بنوبة قلبية بين عامي 2011 و2013، حيث تمت الإشارة إلى عنوان كل مريض، وكانت المفاجأة أن جميع الأحياء التي يعيشون فيها كانت تعج بسلسلة مطاعم كثيرة من الوجبات السريعة.





ووجد الخبراء أنه مقابل كل مطعم للوجبات الجاهزة في المنطقة، كان هناك معدل كبير من الإصابة بالنوبات القلبية، والتي وصلت إلى ما يقرب من 4 نوبات قلبية لكل 1000 شخص كل عام.





وكانت النتائج هي نفسها في كل من المناطق الريفية والحضرية، حتى بعد ضبط عوامل الخطر الأخرى للأزمة القلبية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، والعمر.





وقد وجدت دراسات سابقة أن المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من متاجر تناول الاطعمة السريعة، كانت المنطقة بها أكبر عدد من السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتعتبر السمنة عاملًا خطرًا للإصابة بأمراض القلب.





أشارت الأبحاث التي أجرتها جامعة كامبريدج في عام 2014 إلى أن الأشخاص الأكثر ترددًا على محلات الوجبات الجاهزة يكونون أكثر عرضة للسمنة بمقدار الضعف تقريبًا.





يعد مرض القلب التاجي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث إن هناك أكثر من 100000 حالة دخول إلى المستشفى في المملكة المتحدة كل عام بسبب نوبات قلبية، والتي تحدث كل خمس دقائق ، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.





وتقول المؤسسة الخيرية أن أمراض القلب والدورة الدموية تسبب أكثر من ربع جميع الوفيات في المملكة المتحدة، حيث إنه في المملكة المتحدة، يتناول خُمس من البالغين والأطفال الوجبات الجاهزة في المنزل مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر.