ليبيا.. طائرة تهبط اضطراريا بعد إغلاق الملاحة بمطار معيتيقة إثر سقوط قذائف

أعلن مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، توقف حركة الملاحة تمامًا لحين إشعار آخر بسبب تعرضه لقصف جوي، أسفر عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية.





وقال مطار معيتيقة الدولي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "تعرض مطار معيتيقة الدولي لعدة قذائف منذ قليل مما اضطر هبوط طائرة الخطوط الجوية الأفريقية بمطار مصراتة الدولي وإغلاق المجال الجوي للمطار لحين إشعار آخر. نسأل الله السلامة للموظفين والعاملين بالمطار".





وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد، أمس الأربعاء، أن قوات الجيش تتحكم في جميع المحاور مشيرًا إلى أن المعارك تسير وفق رؤية لقيادة العامة وما تضعه غرف العمليات.



