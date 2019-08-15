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وسط مخاوف إسرائيل وتخبط نتنياهو.. إلهان عمر ورشيدة طليب تعتزمان زيارة الأقصى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:54 ص
إلهان عمر ورشيدة
إلهان عمر ورشيدة طليب تعتزمان زيارة الأقصى
سمر صالح
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب تتخوف من قيام النائبتين الديمقراطيتين في الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، بزيارة المسجد الأقصى برفقه مسئولين فلسطينيين.

وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستعد لمثل هذه الزيارة المحتملة، بعد وصول طليب وعمر المقرر يوم الجمعة المقبل إلى إسرائيل، حيث نقلت عن مصادر إسرائيلية أنه عقد في الأيام الأخيرة نائب مستشار الأمن القومي جلسة تحضيرية سرية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل السماح لهن بدخول إسرائيل رغم مواقفهما القوية ضدها.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الخميس أن قرار زيارة عضوتي الكونجرس الديمقراطيتين العربيتين، رشيدة طليب وإلهان عمر، لـ إسرائيل جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية في حالة تخبط بشأن السماح لهما أو منعهما من دخول تل أبيب.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، إن نتنياهو لا يزال مترددًا بشأن السماح لعضوي الكونجرس الأمريكي بالدخول إلى البلاد، بعد أن سبق وقرر عدم منعهما.

وكانت قد عقدت جلس سرية، في مكتب رئيس الحكومة، بادر إليها المجلس للأمن القومي، وبمشاركة مسؤولين من سلطة الهجرة والوزارة للشؤون الاستخبارية، ووزارة الخارجية، وغيرهم.

وعقدت الجلسة في أعقاب ضغوطات متعارضة من الولايات المتحدة، حيث طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نتنياهو عدم السماح لطليب وعمر بدخول البلاد، من جهة، وطلب مسؤولون في الحزب الديمقراطي من إسرائيل السماح لهما بالدخول، من جهة أخرى.

ومن المقرر أن تصل كل من طليب وعمر بعد ظهر غدٍ الجمعة، إلى البلاد، ويتوقع أن يكون عضو كونجرس ثالث برفقتهما.

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية قد كشفت، أن الحكومة تخشى من قيام طليب وعمر بزيارة إلى الحرم المقدسي برفقة ممثلين عن السلطة الفلسطينية.

وكان ترامب قد عبر عن عدم الرضا من قرار نتنياهو الأولي عدم منع دخول النائبتين، وهما من أصول عربية، إلى البلاد.

وأشارت تقديرات إلى أن السلطات الإسرائيلية ستتجنب منع من دخول البلاد، حرصا على "صورة إسرائيل في الخارج" ومنعًا لـ"الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".

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