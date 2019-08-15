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ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:20 م
إيمى سمير غانم
إيمى سمير غانم
رنا عصمت
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم زوجة الفنان حسن رداد، مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من عدسة المصور شريف قمر، على حسابها الشخصي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة إيمى سمير غانم، بإطلالة غير موفقة وبملابس غير ملائمة كما علق البعض من متابعيها على إطلالتها، ولكن البعض الآخر نال إعجابه إطلالة إيمى سمير غانم من المكياج من أنامل "ياسمين عبد النبي" وتسريحة الشعر للمصفف هيثم دهب.

وارتدت إيمى سمير غانم جاكيت جينز كحلى طويل وجيب قماش قشر السمك باللون الزيتي، وحذاء ذات الكعب العالي أشبه بـ البوت"، وهو ما اعترض عليه بعض متابعيها بإن الملابس غير ملائمة.
ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير
ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير
ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير
ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير
ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير

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