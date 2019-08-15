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أخبار العالم

روسيا: لغة الإنذارات الأمريكية تجاه فنزويلا غير مقبولة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:11 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لغة الإنذارات من قبل الولايات المتحدة تجاه فنزويلا غير مقبولة.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات للصحفيين اليوم /الخميس/ - "إن واشنطن تواصل محاولاتها للضغط على شعب دولة ذات سيادة وهذه الخطوات تدفع الوضع، من وجهة نظرنا، إلى طريق مسدود أكثر".

وأضافت: "أن التهديدات الأمريكية لفنزويلا تعبر عن جزء معين من النخبة السياسية، لأن مثل هذه التصرفات لا علاقة لها بمصالح شعب الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن الوضع في فنزويلا لا يزال متوترًا وأن دعوات موسكو لرفع العقوبات الأمريكية على الأقل في المجال الاجتماعي تم تجاهلها ببساطة من قبل واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 6 أغسطس الجاري مرسوما بتجميد أصول السلطات الفنزويلية في الولايات المتحدة، وشملت القائمة البنك المركزي الفنزويلي وشركة النفط الحكومية، كما يسمح هذا المرسوم بفرض عقوبات على المواطنين الأجانب، الذين يقدمون الدعم أو البضائع أو الخدمات لأي شخص يخضع للعقوبات، بما في ذلك السلطات الفنزويلية.

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