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شاهد.. لحظة اصطدام طائرة ركاب روسية منكوبة بالطيور أثناء إقلاعها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:52 م
لحظة اصطدام طائرة
لحظة اصطدام طائرة ركاب روسية منكوبة بالطيور أثناء إقلاعها
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض لحظة اصطدام طائرة ركاب روسية منكوبة بالطيور أثناء إقلاعها.

وأوضحت أن أحد ركاب طائرة صوّر لحظة اصطدامها بسرب من الطيور لدى إقلاعها من مطار "جوكوفيسكي"، بضواحي موسكو، ما تسبب في تعطل عمل محركي الطائرة وهبوطها اضطراريا في حقل ذرة مجاور للمطار.

وكانت الطائرة اضطرت للهبوط في ضواحي موسكو فجر اليوم بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن الطيارين تمكنا من الهبوط بالطائرة، التي كان على متنها 226 راكبا فضلا عن أفراد طاقمها الـ7، في حقل زراعي قرب إحدى القرى على بعد بضعة كيلومترات من مطار إقلاعها.

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