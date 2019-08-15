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رياضة

الأولمبية تهنئ منتخب ناشئي اليد بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:20 م
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
عمرو الحلوانى
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة لمنتخب الشباب لكرة اليد ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد بالإنجاز الذي تحقق بوصول منتخب الناشئين للدور قبل النهائي لبطولة العالم المقامة في مقدونيا حاليا.

وقال المهندس هشام حطب: منتخب كرة اليد للناشئين شرف الرياضة المصرية ونجح في أن يرسم البسمة على وجوه المصريين بالوصول للمربع الذهبي لبطولة العالم ليكرر انجاز منتخب الشباب لكرة اليد الذي نجح في الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا.

وأعرب عن خالص التهنئة لأسرة كرة اليد المصرية برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على المجهود المبذول والنتائج المشرفة للرياضة المصرية.

وتمنى المهندس هشام حطب التوفيق لمنتخب كرة اليد في الدور قبل النهائي وأن يواصل مشواره بنجاح لرفع راية مصر عالية.

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