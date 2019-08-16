بفستان أحمر .. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، بصورة جديدة لها.



وأطلت كارول سماحة فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستان أحمر محتشم واتسم بالأكمام الفضفاضة المتطايرة، وحمل الفستان توقيع المصمم SAIID KOBEISY، وقد كشف التصميم عن رشاقتها.



وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها بمجوهرات من maggiebaroud، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف Tony Ibrahim، ووضع لها خبير التجميل Paul Constantinian مكياجا ناعما ارتكز على الألوان الترابية.





