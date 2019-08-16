بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مدرسة الضبعة .. 19 أغسطس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، كشوف أسماء المتقدمين لوظائف (مدير مدرسة - معلم كهرباء علمي نظري - معلم كهرباء عملي - معلم ميكانيكا علمي نظري - معلم ميكانيكا عملي - معلم الكترونيات علمي نظري - معلم الكترونيات عملي - مسئول إدارة وتوكيد الجودة) بالمدرسة النووية بالضبعة والذين ينطبق عليهم شروط التقدم للعمل بالمدرسة.



ونوهت تعليم مطروح إلى أنه تم تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف،لتتم في العاشرة صباح الاثنين المقبل الموافق ١٩/ ٨ / ٢٠١٩ بمبني ديوان عام الوزارة بالقاهرة ، على أن يصطحب المتقدم لشغل الوظيفة المستندات المطلوبة .



وتتمثل هذه المستندات المطلوبة في : صورة من المؤهل و شهادة التأهيل التربوي ، وشهادة الصلاحية المناسبة للوظيفة ، مستند يفيد بعدم الحصول على جزاءات وعدم الاحالة للمحاكمات التأديبية أو الجنائية من الشئون القانونية بالمديرية التابع لها المتقدم .



وتشمل المستندات المطلوبة كذلك : صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة موضحًا بها الجزاءات ، وآخر تقريرين كفاية بدرجة فوق المتوسط على الأقل في سنتين بالوظيفتين السابقتين لشغل الوظيفة المتقدم إليها.