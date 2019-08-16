قبل مواجهة ساوثهاميتون.. أدريان يضع ليفربول في ورطة

وضع الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، فريقه في ورطة كبيرة قبل ساعات من مواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.





وكان أدريان تألق مع ليفربول أمام تشيلسي، أول أمس الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي، حيث أنقذ العديد من الأهداف المحققة للبلوز، وقاد ليفربول للتتويج بتصديه لركلة الترجيح الأخيرة، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 2 - 2.





وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهاميتون: "أدريان يعاني من إصابة في الكاحل قد يغيب على إثرها عن مباراة الغد".





وأضاف: "أدريان تعرض للإصابة بسبب اصطدام مشجع بقدمه خلال الاحتفال بالفوز، ليس لدينا شك في حبنا للجماهير، لكن يقدم التوقف عن قيامهم ببعض الأفعال".



