ضربة موجعة لـ الملكي.. هازارد ينضم لـ مستشفى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدا، السبت، ضمن منافسة الجولة الأولى في بطولة الدوري الإسباني.



وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات تعرض هازارد لإصابة عضلية، وسيخضع لفحص طبي آخر خلال الساعات المقبلة، لمعرفة آخر التطورات بشأن حالته".



ويعد هازارد ثالث لاعب من ريال مدريد يتعرض للإصابة خلال آخر شهر، بعد إصابة أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، ورودريجو التي تعرض لإصابة في الساق.



وكان ريال مدريد تعاقد مع هازارد خلال الصيف الحالي، قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.