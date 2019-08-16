اخبار الرياضة .. جريشة يدير لقاء الأهلي وبيراميدز.. إصابة هازارد تثير الجدل.. ونجل دياز يتابع صفحة الأحمر على تويتر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وجاءت كالتالي:
ضربة موجعة لـ الملكي.. هازارد ينضم لـ مستشفى ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدا، السبت، ضمن منافسة الجولة الأولى في بطولة الدوري الإسباني.
تعرف على حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثاني.
قبل مواجهة ساوثهاميتون.. أدريان يضع ليفربول في ورطة
وضع الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، فريقه في ورطة كبيرة قبل ساعات من مواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
رغم مفاوضات الزمالك.. نجل رامون دياز يتابع حساب الأهلي على تويتر
قام إيميليانو دياز نجل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز، وعضو جهازه المعاون، بمتابعة حساب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
بعد تراجع مستوى صالح جمعة.. الأهلي يخطط لمهاجمة بيراميدز بـ أفشة
يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بمحمد مجدي "أفشة"، في تشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز.
ضربة موجعة لـ الملكي.. هازارد ينضم لـ مستشفى ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدا، السبت، ضمن منافسة الجولة الأولى في بطولة الدوري الإسباني.
تعرف على حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثاني.
قبل مواجهة ساوثهاميتون.. أدريان يضع ليفربول في ورطة
وضع الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، فريقه في ورطة كبيرة قبل ساعات من مواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
رغم مفاوضات الزمالك.. نجل رامون دياز يتابع حساب الأهلي على تويتر
قام إيميليانو دياز نجل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز، وعضو جهازه المعاون، بمتابعة حساب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
بعد تراجع مستوى صالح جمعة.. الأهلي يخطط لمهاجمة بيراميدز بـ أفشة
يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بمحمد مجدي "أفشة"، في تشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز.