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رياضة

بعد تراجع مستوى صالح جمعة.. الأهلي يخطط لمهاجمة بيراميدز بـ أفشة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:52 ص
محمد مجدي أفشة
محمد مجدي "أفشة
عبد الحكيم أبوعلم
يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بمحمد مجدي "أفشة"، في تشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها في الثامنة من مساء غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ لكأس مصر.

ويفضل لاسارتي مشاركة "أفشة" في تشكيل الفريق الأساسي، على حساب صالح جمعة، بعد تراجع مستواه في الفترة الاخيرة.

ويسعى مدرب الأهلي، للاستفادة من الدفعة المعنوية لأفشة، خاصة وأن أول مباراة له مع المارد الأحمر ستكون أمام فريقه السابق بيراميدز.

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