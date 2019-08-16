صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غزة.. والقبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من القطاع

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات قطاع غزة.



وبحسب وكالة "شهاب" فإن انفجارات من القبة الحديدية عقب انطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة.



فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.