ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غزة.. والقبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من القطاع

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:33 م
غزة
غزة
رحيم يسري
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات قطاع غزة.

وبحسب وكالة "شهاب" فإن انفجارات من القبة الحديدية عقب انطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة.

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود في سيارتك .. تعرف على صحة هذا الإجراء

تشويه سمعة وحكم بالحبس.. سر الخلاف مع زينة ووقوف ريهام سعيد ضدها مع أحمد عز

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك في مواجهة ديكاداها الصومالي

215 ألف إيرادات فيلم الليثى وبوسى

رغم إعلان تعيين ستانوفيتش.. غموض حول هوية المدير الفني الجديد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان