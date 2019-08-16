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فن

عمرو دياب يبدأ حفل العلمين الجديدة بـ ميدلي متنوع

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:33 م
عمرو دياب
عمرو دياب
الديب أبو علي - سعيد فراج
بدأ الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي، بمركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة، قبل قليل، بميدلي متنوع بعدد من أروع أغانيه القديمة، ومنها: «وياه، الله على حبك انت، وغيرها»، في ظل تفاعل الجمهور معه وتعالي الصيحات فور صعوده على المسرح.

وينتظر أن يستأنف عمرو دياب فقرات حفله بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد «أنا غير»، المرتقب طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

شهد الحفل حضورا جماهيريا مكثفا، يزيد على 30 ألف شخص، إذ شهد مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة إقبالا كبيرا من جمهور ومحبي عمرو دياب، قبل ساعات طويلة من بدء الحفل.

كما شهد الطريق المؤدي إلى مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة استعدادات أمنية كبيرة لتنظيم حركة السير ودخول جمهور ومحبي عمرو دياب.

وقامت فرق تابعة للشركة المنظمة بمعاونة رجال الشرطة في إرشاد جمهور الهضبة لمقر الحفل.

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