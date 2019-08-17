وفاة النجم Peter Fonda عن عمر 79 عاما

أعلنت صحيفة THE SUN عن وفاة الممثل الكبير Peter Fonda قبل قليل عن عمر يناهر الـ79 عاما بعد رحلة مع المرض.



بيتر فوندا هو ممثل أمريكي، وهو ابن الممثل هنري فوندا وشقيق الممثلة جين فوندا، ووالد بريجيت فوندا و جاستن فوندا. ويعتبر فوندا أحد أيقونات حركة الثقافة المضادة في عقد 1960.



وقد طالب بيتر فوندا، شقيق النجمة جين فوندا، في تغريدة له مؤخرا بوضع إبن الرئيس ترامب في قفص مع مجرمين مولعين بالأطفال.



كما دعا فوندا المرشح لجائزة الاوسكار إلى استخدام العنف ضد وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، ووجه شتيمة نابية إلى السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة ساندرز.

