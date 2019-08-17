بينهم حجاج.. تشييع 58 جنازة في الحرم المكي الشريف.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتشييع 58 جنازة، بالحرم المكي الشريف.



وأظهر مقطع الفيديو جثمان أشخاص بملابس الإحرام، الأمر الذي يدل على أنهم توفوا أثناء أدائهم لمناسك الحج، وفقا لمتداولي مقطع الفيديو.



كما أظهر المقطع الذي لا تتخطى مدته 45 ثانية موكبا لسيارات تمشي داخل المسجد الحرام وتحمل جثامين المتوفين.



وذكر موقع "سبق" أن الصلاة تمت عليهم، أمس الجمعة، بالمسجد الحرام، وسط دعوات المصلين لهم بالرحمة والمغفرة.





