بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول ينتزع فوزا صعبا من ساوثهامبتون ويعتلى صدارة البريميرليج.. فيديو

فاز فريق ليفربول على نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



وبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا مع فريق ليفربول، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود وأهدر هدفا محققا في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد الانفراد بحارس مرمى ساوثهامبتون.



وافتتح ساديو ماني أهداف ليفربول في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من تسديدة رائعة في الدقيقة 56، ليعود فيرمينو ويضيف هدف الريدز الثاني من 71 من عمر المباراة.



وسجل ساوثهامبتون هدف تقليص الفارق عن طريق داني إنجز في الدقيقة 82 ، بعد خطا ساذج من أدريان حارس مرمى ليفربول.



وكاد ساوثهامبتون أن يدرك هدف التعادل في قبل نهاية المباراة، لكن القدر كان رحيما بالريدز



وبهذا الفوز يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن آرسنال، لينتظر باقي مباريات الجولة الثانية.