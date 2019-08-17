نبيل الحلفاوي يطالب بهذا التغيير في تشكيل الاهلي أمام بيراميدز

طالب الفنان نبيل الحلفاوي، الجهاز الفنى للنادى الاهلى بإجراء بعض التغييرات بعد انتهاء أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.



وكتب "الحلفاوى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: ‏"طبعا الشوط الأول كان لصالح الأهلي. لكني ما زلت أرجو نزول قفشة والتغيير إلى 4 3 3. وده طبعا مش هيحصل إلا اضطراريا".



وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي وسط ملعب بيراميدز وتمكن على الاستحواذ عليه.



واعتمد الاهلي علي الهجوم المتواصل على مرمى بيراميدز خاصة عن طريق رمضان صبحي وعلي معلول بالجبهة اليسرى.