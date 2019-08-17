ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي يطالب بهذا التغيير في تشكيل الاهلي أمام بيراميدز

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:09 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
محمد بدران
طالب الفنان نبيل الحلفاوي، الجهاز الفنى للنادى الاهلى بإجراء بعض التغييرات بعد انتهاء أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وكتب "الحلفاوى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: ‏"طبعا الشوط الأول كان لصالح الأهلي. لكني ما زلت أرجو نزول قفشة والتغيير إلى 4 3 3. وده طبعا مش هيحصل إلا اضطراريا".

وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي وسط ملعب بيراميدز وتمكن على الاستحواذ عليه.

واعتمد الاهلي علي الهجوم المتواصل على مرمى بيراميدز خاصة عن طريق رمضان صبحي وعلي معلول بالجبهة اليسرى.
نبيل الحلفاوي يطالب بهذا التغيير في تشكيل الاهلي أمام بيراميدز

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأهيل معلول وربيعة في مران الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز

علي معلول ورامي ربيعة ينتظمان في مران الأهلي

تشكيل ناري للأهلي أمام بيراميدز .. تعرف عليه

15 دقيقة .. الأهلي الأخطر بـ رمضان ومعلول .. وتسديدة وحيدة لـ بيراميدز ..فيديو

شاهد .. كوبري عالمي من علي معلول للاعب بيراميدز

30 دقيقة .. بيراميدز يتراجع .. والاهلى يواصل الهجوم وتسديدة رمضان الأبرز ..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد .. الأهلي الأخطر و أزارو يهدر .. وبيراميدز لم يحضر فى الشوط الأول

فرحة هستيرية لـ نجوم يد مصر بعد التأهل لنهائي كأس العالم للناشئين .. فيديو

أحمد موسى يكشف سر سؤال السيسي لـ رئيس الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه

ألمانيا تتفوق على الدنمارك في الشوط الأول بنصف نهائي مونديال يد الناشئين

تشكيل ناري للأهلي أمام بيراميدز .. تعرف عليه

بـ سيلفي مع الجماهير.. عمرو دياب يشعل انستجرام بصور من حفل العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب

للمرة الأولى فى بغداد.. محمد عساف يتألق فى حفله بالعراق .. شاهد